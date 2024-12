Dopo il duro sfogo ai microfoni di Sky Sport, Paulo Fonseca anche nella conferenza stampa post Milan-Stella Rossa ha duramente criticato la prestazione della squadra rossonera.

"Sono soddisfatto dal risultato ma di tutto il resto no. Quando entriamo in una partita decisiva come questa e abbiamo questo tipo di atteggiamento, senza dare tutto per questa maglia, le cose sono difficili. Non mi è piaciuto quello che abbiamo fatto come squadra. Abbiamo l'obbligo non di giocare meglio, ma di dare tutto in campo. Si può sbagliare un passaggio, ma è difficile guardare questo - le sue parole -. Non voglio entrare nei dettagli. Io parlerò con la squadra, ma il mio sentimento è questo. Non sono arrabbiato, ma triste. Perché quello che mi piacerebbe vedere nella squadra qualcosa che non ho visto. Mai mi fermerò. Io ho la coscienza apposto. Se ci sarà bisogno di portare i ragazzi della Primavera o del Milan Futuro, lo farò. Senza problemi.