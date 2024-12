Le vittorie nella sesta giornata di Champions League di Milan e Juve, rispettivamente a spese di Stella Rossa e Manchester City, permettono all'Italia di portarsi al secondo posto del ranking UEFA, operando il sorpasso sul Portogallo rispetto alla graduatoria di martedì. L’Inghilterra, invece, mantiene la vetta e amplia il proprio distacco dalle inseguitrici, in quella che per il momento sembra essere una corsa a cinque che include la Germania e la Spagna per conquistare un posto extra nella prossima edizione della Champions. La classifica completa:

Inghilterra – 12.196 punti (posto extra in Champions)

Italia – 10.750 punti (posto extra in Champions)

Portogallo – 10.675 punti

Spagna – 10.607 punti

Germania – 10.125 punti

Francia – 9.500 punti

Belgio – 9.000 punti

Repubblica Ceca – 8.300 punti

Olanda – 7.666 punti

Polonia – 7.500 punti