Le difficoltà del Manchester City, sconfitto dalla Juventus nella sesta giornata di Champions League e ormai al settimo ko nelle ultime dieci gare tra tutte le competizioni, non sono passate inosservate. Tra le voci più critiche c’è quella di Jamie Carragher, ex difensore del Liverpool e oggi opinionista per CBS, che ha analizzato senza filtri la situazione del club guidato da Pep Guardiola.

"Stiamo assistendo a una crisi di proporzioni enormi - ha esordito commentando la sconfitta di ieri contro la Juventus -. È incredibile pensare che uno dei più grandi allenatori di tutti i tempi si trovi in difficoltà così profonde. Guardiola ha provato di tutto: ha cambiato sistemi di gioco, ruoli dei giocatori e approcci tattici, ma nulla sembra funzionare. È chiaro che sta facendo di tutto per trovare una soluzione, ma si tratta di un’esperienza completamente nuova per lui. Non avendo mai affrontato una crisi simile, non ha un riferimento nel suo passato a cui appigliarsi. Per lui, finora, c’erano stati solo successi".

Carragher ha poi aggiunto un’osservazione pungente: "Molti allenatori nel mondo probabilmente stanno guardando Guardiola con un sorriso ironico. Non perché gioiscano delle sue difficoltà, ma perché pensano: 'Finalmente anche lui sta vivendo quello che tutti noi abbiamo affrontato almeno una volta nella nostra carriera'".