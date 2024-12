Meteora in Italia dal 2018 al 2020, ora Valon Berisha si sta togliendo tante soddisfazioni personali con il LASK, stasera avversario della Fiorentina in Conference League. Una partita che è un tuffo nel passato italiano per il nazionale kosovaro, che alla Gazzetta dello Sport ha ricordato così la parentesi negativa vissuta alla Lazio: "Ebbi molti problemi fisici, è stata dura, ma Simone Inzaghi mi parlava, mi dava speranze, mi incoraggiava; è sempre stato bravo a fare gruppo, a fare da mentore per i più giovani, come sta facendo all’Inter".