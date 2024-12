Ariane Hingst, Fernando Llorente, Gianluca Zambrotta, Rachel Yankey e Robert Pires saranno i cinque assistenti speciali durante il sorteggio preliminare per la Coppa del Mondo 2026. L'evento si terrà presso la Home of FIFA a Zurigo, in Svizzera, alle 12 di domani, venerdì 13 dicembre, con le associazioni affiliate alla UEFA pronte a scoprire il loro percorso verso l'innovativo torneo che andrà in scena in Canada, Messico e Stati Uniti.