Nel corso del podcast di Alessandro Cattelan 'Supernova', Leonardo ha descritto la figura storica di Ronaldo il Fenomeno nel mondo del calcio: "Ronaldo è stata una rivoluzione, è riuscito a fare tutto quello che qualcuno aveva fatto prima di lui ma a una velocità doppia. Era bello anche esteticamente, pensate alla corsa che aveva - le parole di Leo -. La sua storia calcistica è stata incredibile, nella finale del '98 è stato male, una cosa difficile da gestire per il gruppo del Brasile. Hanno deciso che dovesse giocare, poi abbiamo perso 3-0, una finale allucinante. La parte bella arriva dopo, nel 2002, quando vince il Mondiale. Alla vigilia della finale non dormì perché aveva paura gli succedesse di nuovo quella cosa. In finale segna una doppietta e diventa campione del mondo. Ed è anche capocannoniere: fenomenale".