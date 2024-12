Focus immediato sul campionato. Dopo il ko di Leverkusen, l'Inter intende rialzarsi immediatamente e già dopo il fischio finale della BayArena i protagonisti nerazzurri avevano dato l'idea di aver messo nel mirino la partita con la Lazio. Illuminanti, in tal senso, le parole dei vari De Vrij, Bastoni, Bisseck, Sommer e dello stesso Inzaghi, come sottolinea la Gazzetta dello Sport.

Ci sarà tempo per pensare alla Champions, oltre 40 giorni passeranno dal match con lo Sparta Praga. Ora testa alla corsa scudetto. E allora il tecnico nerazzurro accantonerà il turnover e ripartirà dalle certezze della seconda stella. Dentro Dimarco, Barella, Mkhitaryan e Lautaro, tutti inizialmente in panchina contro i tedeschi (l'armeno non è neppure entrato). Ci sarà anche Dumfries, assente in Germania per influenza. Le alternative ci sono a livello numerico, ma se poi il discorso entra sul tema "qualità" allora è chiaro che qualcosa cambia.

La rosea, poi, sottolinea la difficoltà inedita negli scontri diretti: pari o sconfitte a eccezione di Atalanta e Arsenal. In questo senso, la Lazio sarà un ulteriore banco di prova vista la classifica e il successo di Napoli. E c'è un aspetto su cui poggia Inzaghi: i dati fisici attuali sono eccellenti. L’Inter sta bene, è nel momento decisamente migliore da inizio stagione sotto questo punto di vista.