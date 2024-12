Disavventura per l'Inter in Germania. Dopo la beffa del gol di Mukiele, è arrivato anche il problema sul viaggio di rientro. Come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport, la squadra è arrivata intorno a mezzanotte all’aeroporto di Colonia, è salita sul charter che l’aspettava in pista e lì si è fermata. Per ore, interminabili, tra il nervosismo e la stanchezza generale. C’era un problema tecnico alla strumentazione dell’aereo, si è tentato di risolverlo finché il pilota si è rassegnato e la comitiva è dovuta scendere. Per fortuna, nell’hotel della stessa città in cui i nerazzurri avevano alloggiato, erano libere le camere tenute fino alle 19, orario dello spostamento collettivo verso lo stadio: è una prassi tipica per ogni partita in trasferta, soprattutto europea.

Solo alle 4 la truppa nerazzurra è risalita sul bus che li aveva portati all'aeroporto per rientrare in albergo e poi attendere le 11 di ieri per imbarcarsi nuovamente e atterrare a Malpensa un'oretta dopo.