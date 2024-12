La Nuova Sondrio Calcio, squadra di Serie D attualmente senza allenatore dal 25 ottobre, sta pensando al "profeta" Hernanes. Non come giocatore, ma come tecnico. A scriverlo è Il Giorno, secondo cui l'ex interista è una delle possibilità per la panchina dei valtellinesi. L'alternativa è un altro ex calciatore di Serie A, Marco Amelia. La squadra è oggi sestultima a 18 punti nel girone B di Serie D.