"Lo stadio ci esalta, una sensazione incredibile. Non vorrei mai andarmene". Così Nicolò Rovella intervistato da DAZN a pochi giorni dal match contro l'Inter

"Un grande onore essere stato chiamato qui alla Lazio da mister Sarri, è stato un forte attestato di stima e spero di ripagare la sua fiducia anche se non è più qui in panchina - dice il centrocampista biancoceleste -. Mister Baroni è una brava persona, sa come gestirci. Quest'anno si vede che ci divertiamo e questo lo si percepisce anche all'esterno. Siamo un gruppo forte, anche con i nuovi si è creato un bel rapporto".

"Il gol annullato a Parma? Ci son rimasto davvero tanto male, sarebbe stato il primo con la maglia della Lazio e lo aspettavo da un anno e mezzo... Ma sono convinto che arriverà presto. Il mio obiettivo è quello di alzare un trofeo con la Lazio".