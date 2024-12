Anche Alessandro Bastoni si accoda al pensiero già espresso pubblicamente da altri compagni di squadra, secondo cui l'obiettivo massimo a cui aspira l'Inter deve essere quello di provare ad arrivare in fondo in Champions League, come già accaduto due stagioni fa a Istanbul, possibilmente cambiando l'epilogo. Intervistato da Libero, il difensore nerazzurro ha risposto schiettamente al giornalista Fabrizio Biasin, che gli ha chiesto di scegliere un’opzione tra lo scudetto numero 21 e l'approdo alla finale della Coppa per club più importante: "Non ho alcun dubbio: un’altra finale di Champions", l'anticipazione offerta su X dal giornalista.

Una bella chiacchierata con Alessandro #Bastoni, domani su Libero:



“Puoi scegliere solo un’opzione: Scudetto numero 21 o un’altra finale di Champions?”.

“Non ho alcun dubbio: un’altra finale di Champions”. pic.twitter.com/IQQrgoqpdH — Fabrizio Biasin (@FBiasin) December 12, 2024

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!