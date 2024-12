Gli agenti Federico e Andrea Pastorello sono arrivati in questi istanti a Castel Volturno per incontrare Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli. Nei dialoghi tra le parti, secondo Sportitalia, verrà fatto anche il nome di Alex Meret, portiere in scadenza di contratto che sarebbe finito in orbita Inter. "Facciamo una chiacchierata in generale, vediamo un po'", ha spiegato Federico Pastorello ai cronisti, entrando nel centro sportivo del club partenopeo.

