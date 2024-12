Dopo un precampionato molto convincente, Mehdi Taremi non è ancora riuscito a ingranare. Zero gol su azione, ricorda Tuttosport, e un rigore segnato contro la Stella Rossa. Mai a segno in Serie A. Una crisi, riporta il quotidiano, da curare prima possibile.

Taremi è abituato a segnare. Nell'ultima stagione aveva siglato 11 gol in 35 apparizioni, ma negli anni precedenti era arrivato a cifre importanti, 31 nel 2022-23, 26 e 23 nelle annate precedenti. E' quindi lecito attendersi di più, soprattutto considerando che il giocatore è sempre stato titolare in Champions League. Lo stesso Taremi è comunque convinto di potersi sbloccare presto e di essere alle prese con un necessario periodo di apprendistato.