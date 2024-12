Mancano ormai solo due giornate alla fine della prima fase di questa nuova Champions League. E, a parte il Liverpool capolista, in tante ancora possono sperare di accedere agli ottavi senza passare dal playoff: il mischione vede tutte in ballo dal terzo posto dell'Arsenal (13 punti come l'Inter e tante altre) a diciannovesimo del Club Brugge (10).

Per la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri di Inzaghi sono vicini al traguardo. "Il gol di Mukiele ha strozzato in gola al 92’ l’urlo qualificazione. Con un pari a Leverkusen, l’Inter oggi sarebbe a quota 14, terza in solitaria - si legge -. Invece i punti sono 13, la classifica recita sesto posto, ma è un caos totale. Quello che conta è il percorso non impossibile: si riparte infatti dallo Sparta Praga, che ne ha presi quattro dal Feyenoord e in casa ha già perso contro Brest e Atletico. Un’Inter meno speculativa non avrà problemi. E comunque si chiude a San Siro contro il Monaco picchiato ieri (3-0) dall’Arsenal: il calcio non ha proprietà transitiva, ma l’Inter sembra davvero vicina agli ottavi".