La sconfitta inattesa in casa del Bayer Leverkusen ha rimesso in discussione le certezze dell'ambiente nerazzurro sulla qualificazione nella Top 8 di Champions League, che dà accesso immediato agli ottavi di finale del torneo senza passare dalle forche del playoff. Che, oltre a ridurre inevitabilmente al 50% le possibilità di superare il turno, rappresenterebbero due impegni extra in un calendario già di per sé fittissimo. Per questa ragione a gennaio, negli impegni di Praga contro lo Sparta e al Meazza contro il Monaco, l'Inter dovrà cercare di fare più punti possibili per arrivare tra le prime 8 (al momento è sesta a 13 punti, gli stessi di Arsenal, Leverkusen, Aston Villa, Brest e Lille ma con un solo punto di vantaggio su Borussia Dortmund, Bayern Monaco, Atletico Madrid e Milan.

Ma quanti punti servirebbero per avere la certezza di accedere direttamente agli ottavi di Champions League? Se lo chiedono i tifosi interisti, che guardano con apprensione ai prossimi impegni della squadra in Europa. Una risposta, dopo migliaia di simulazioni, ha provato a darla Football Meets Data. Se i nerazzurri portassero a casa, per esempio, due pareggi, le loro chance di qualificazione nella Top 8 sarebbero appena del 6%.. Decisamente meglio, ma non tranquillizzante, il 55% di chance in caso di una vittoria e una sconfitta. Un successo e un pareggio, per arrivare a quota 17, secondo le stime sarebbero più che sufficienti per dormire sonni tranquilli, con il 96% di probabilità di accesso diretto agli ottavi. Inutile evidenziare la percentuale di opportunità in caso di doppia vittoria, che èè ampiamente alla portata della squadra di Simone Inzaghi.

Sempre Football Meets Data, gettando l'occhio alla classifica attuale, propone un quadro di quella finale dando le percentuali di posizionamento di tutte le squadre. Posto che l'Inter sia sicura al 100% di assere almeno tra le prime 24, le chance di ritrovarsi tra le prime 8 raggiungono un soddisfacente 79%. Fiducia dunque almeno alla voce statistiche nel prosieguo del cammino in Champions League dei nerazzurri, almeno per quanto concerne la prima fase a campionato. Davanti a loro solo il Liverpool, con un eloquente 100%, il Barcellona (grande vittoria ieri a Dortmund) con l'89% e l'Arsenal con l'88%.

Dando uno sguardo alle altre italiane, la top 8 è a un 46% di distanza per il Milan, al 24% per l'Atalanta mentre per la Juventus, nonostante la vittoria di ieri sera sul Manchester City, è ridotta al 21%. Zero chance per il Bologna, ormai fuori anche dal traguardo del playoff.

