Fabrizio Ferrari prevede del movimento nella sessione di mercato italiano ormai alle porte, soprattutto per tre squadre di vertice: "La Juve deve necessariamente fare un attaccante, anche il Milan dovrà muoversi - le parole dell'agente a Tuttomercatoweb.com -. La Fiorentina dovrà purtroppo pensare a un sostituto di Bove, mentre Atalanta, Napoli e Inter sono ben attrezzate; idem la Lazio che sta facendo giocare molti giocatori. Poi il mercato vive di emozioni. E se i presidenti troveranno le occasioni non se le faranno scappare”.

A proposito della bagarre scudetto, Ferrari sottolinea: "Il Napoli ha un allenatore abituato a questo tipo di exploit, era inevitabile che questo campionato fosse in bilico. L’Inter altrimenti avrebbe dovuto mantenere una continuità che negli anni ha avuto solo la Juventus. È divertente però vedere questa contesa tra tutti i club in lizza. Bisognerà vedere se manterranno la continuità. Difficile fare pronostici, mi piacerebbe vedere vincere l’Atalanta. Sarebbe il giusto premio per Gasperini e la Famiglia Percassi".