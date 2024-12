Chi non ha avuto problemi di rientro è stato Denzel Dumfries, visto che era rimasto a Milano per influenza. Il neerlandese - come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport - ieri comunque era già tornato ad allenarsi, dimenticando subito la febbre che gli aveva negato di partecipare al match di Leverkusen.

Con la Lazio, con ogni probabilità, l'ex PSV si rivedrà in campo dal 1', anche per consentire a Inzaghi di tenere in panchina il jolly Darmian considerando l'emergenza dovuta agli infortuni di Pavard e Acerbi.