Il tecnico della Lazio Marco Baroni ha diramato l'elenco dei convocati in vista della sfida di questa sera contro l'Ajax alla Johan Cruyff Arena di Amsterdam. Per l'allenatore biancoceleste, che lunedì affronterà l'Inter, problemi a centrocampo, con Matias Vecino ancora assente per infortunio e Gaetano Castrovilli fuori dalla lista UEFA. Assente anche Alessio Romagnoli per una distorsione alla caviglia, mentre rientra Luca Pellegrini. I due assenti potrebbero essere comunque recuperati per la sfida contro i nerazzurri.

Questo l'elenco della Lazio:

Portieri: Mandas, Furlanetto, Provedel

Difensori: Gigot, Pellegrini, Patric, Lazzari, Tavares, Gila, Marusic

Centrocampisti: Rovella, Dele-Bashiru, Guendouzi

Attaccanti: Pedro, Zaccagni, Castellanos, Noslin, Isaksen, Dia, Tchaouna