Qual è la vera Inter? Quella di campionato, spettacolare, o quella di Champions, granitica? La discrepanza tra gli atteggiamenti tenuti in Italia e in Europa è lampante dopo ormai sei giornate di coppa: sembrano due squadre differenti e non solo per gli uomini scelti da Inzaghi.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, in campionato si vede un'Inter offensiva, che crea tantissimo e concede anche. Media del 61% di possesso palla, aggressività e pressing forte anche in occasione dei big-match. Al contrario, in Champions, si vede una squadra attendista, che bada soprattutto a non scoprirsi. Media possesso palla? Il 46%. Non a caso quella di Mukiele, giunta al 90' della sesta partita, è stata la prima rete incassata in Europa.

"Questa differenza - secondo il quotidiano romano - dimostra come la formazione nerazzurra sia in grado di adeguarsi, a seconda delle necessità e di altri fattori. Come il fatto che alcuni rincalzi non sono così adatti all'impianto creato da Inzaghi. In campionato, l'Inter è la squadra da battere e quasi tutti gli avversari la attendono. In Europa, invece, non mancano rivali dello stesso livello, se non superiore. E, in questo senso, Lautaro e compagni si sono già trovati di fronte Manchester City, Arsenal e, appunto, Leverkusen".



Finora l'atteggiamento ha pagato, ma pià avanti nella competizione - secondo il CdS - a Inzaghi tochcerà vestire i suoi con gli abiti migliori per non uscire con rimpianti.