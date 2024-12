Adidas ha svelato 'Fired Up', il pallone che verrà utilizzato nelle giornate 7 e 8 della Champions League, in programma il 21-22 e 29 gennaio.

"Fired Up - si legge su UEFA.com - reinterpreta il design del pallone originale della fase a eliminazione diretta, che è tornato a un look classico, con stelle da punta a punta anziché un design offset, per la prima volta dal 2019, con onde rosse, bianche e giallo solare su uno sfondo nero e stelle bianche. Oltre al design modificato, il pallone presenta una gamma di tecnologie adidas performance, progettate per una precisione e una deviazione migliorate. L'innovativa superficie PRISMA è stata aggiornata per il 2024/25 con un nuovissimo motivo in rilievo, che è stato rigorosamente testato in gallerie del vento e in campo".

