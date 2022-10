Tabù sfatati per José Mourinho e per la Roma. L'allenatore portoghese stasera è riuscito a vincere per la prima volta a San Siro da avversario dell'Inter, mentre la Roma è tornata ad espugnare San Siro dopo cinque anni: il successo di stasera è infatti il primo dall'1 ottobre 2017 a oggi, 2-0 al Milan.