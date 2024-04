Nonostante la diffida che pende sulla sua testa prima del derby contro il Milan del prossimo 22 aprile, Henrikh Mkhitaryan oggi dovrebbe scendere regolarmente in campo da titolare in Inter-Cagliari. Secondo le indiscrezioni di formazione della vigilia, Simone Inzaghi non sembra voler rinunciare al suo pretoriano, che così potrebbe festeggiare la sua presenza numero 150 di in Serie A.