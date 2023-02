Il gol che ha riportato in vantaggio l'Inter nella sfida poi vinta contro l'Udinese sabato scorso è stato il primo segnato da Henrikh Mkhitaryan a San Siro, in Serie A, con la maglia dei nerazzurri. Prima del tiro d'interno vincente che ha incenerito Silvestri, l'ultima rete dell'armeno alla Scala del Calcio in campionato era arrivata 23 aprile 2022, con la maglia della Roma, proprio contro la Beneamata: fu il punto che fissò il risultato sul 3-1 per i padroni di casa.