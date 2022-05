Il tap-in vincente con il quale ieri, in Udinese-Inter, ha spinto in porta il pallone dopo il rigore calciato sul palo è il 21esimo gol stagionale in tutte le competizioni di Lautaro Martinez. Capace di eguagliare il record personale di marcature totali del 2019/20 e in Serie A (17, nel 2020-21). Le ultime due reti dell'argentino, inoltre, sono arrivate di testa, tanti quanti quelli realizzati con questo fondamentale in tutte le sue precedenti 15 di questo campionato.