Lautaro Martínez ha realizzato 4 gol contro il Sassuolo in campionato. La prima doppietta del Toro in Serie A con l'Inter è arrivata proprio contro i neroverdi al Mapei Stadium nella sfida della stagione 2019/20. Uno stadio speciale per Lautaro: a Reggio Emilia il numero 10 infatti ha fatto il suo esordio assoluto in nerazzurro, nella prima giornata del campionato 2018/19.