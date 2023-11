Dopo appena 11 giornate, Lautaro Martinez ha già raggiunto quota 12 gol in questo campionato. L'ultimo giocatore straniero a segnare almeno 13 reti nelle prime 12 giornate di un torneo di Serie A è stato Gabriel Omar Batistuta, nella stagione 1994/95.

Finora il capitano nerazzurro nel 2023 ha segnato 26 reti con l'Inter in Serie A: l'ultimo interista ad aver realizzato più gol in un singolo anno solare in campionato è stato Mauro Icardi nel 2017, con 27 reti.