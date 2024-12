Durante la trasmissione Bordocampo – Il Tempo, in onda su Radio Capri, è intervenuto Vittorio Tosto, ex calciatore del Napoli, concentrandosi sulle difficoltà che sta vivendo nelle ultime settimane Romelu Lukaku:

"Lukaku ha un problema: la certezza del posto da titolare - ha esordito -. Dopo la partita contro l’Empoli, quando è stato sostituito e Simeone è entrato cambiando la gara, Lukaku avrebbe meritato due partite in panchina. Nel calcio c’è un detto: ‘ogni tanto bisogna mettere il culo sul marmo’, ovvero mandare un giocatore in panchina per stimolare la sua rabbia agonistica. Credo che, soprattutto dopo quelle vittorie sofferte, Conte avrebbe dovuto lasciare qualche titolare a riposo e metterlo ‘in ghiaccio’. Questo approccio avrebbe potuto dare una scossa ulteriore alla squadra", ha concluso.