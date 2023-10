La Roma è la squadra contro cui l’Inter ha ottenuto il maggior numero di vittorie (76) e ha realizzato più reti (293) nella sua storia in Serie A. In particolare, i nerazzurri sono rimasti senza segnare solo in una delle ultima 18 sfide contro i giallorossi in campionato. L’Inter è rimasta imbattuta in 11 delle ultime 12 sfide contro la Roma in campionato (5 vittorie e 6 pareggi), vincendo 4 delle 5 più recenti: l’unico successo giallorosso nel periodo risale alla gara d’andata dello scorso campionato, disputato il 1° ottobre 2022 (2-1 con i gol di Dybala e Smalling, Dimarco per i nerazzurri).