L’Inter affronterà per la terza volta negli anni 2000 una squadra portoghese negli ottavi di finale di una grande competizione europea, dopo il 2003/04 (quando superò il turno contro il Benfica in Coppa UEFA) e il 2004/05 (contro il Porto in Champions League, superando il turno). La squadra nerazzurra ha vinto tutte le ultime sei gare interne in competizioni europee contro squadre portoghesi, la più recente il 22 novembre 2006 contro lo Sporting Lisbona in Champions League.