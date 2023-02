Due vittorie di fila per il Bologna al Dall’Ara contro l’Inter. Dopo l’errore di Radu nella passata stagione, costato ai nerazzurri lo Scudetto, quest’anno è stato Orsolini a castigare la formazione nerazzurra. Non succedeva dal 1999 che i felsinei vincessero due gare di fila in casa contro l’Inter.