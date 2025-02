La lettura del derby d'Italia dopo i novanta minuti e rotti dell'Allianz Stadium è stata più o meno condivisa da tutti, tra analisti, tifosi e protagonisti scesi in campo: molto meglio i campioni d'Italia nel primo tempo, con tanto di occasioni clamorose gettate al vento, mentre la ripresa è stata più appannaggio dei padroni di casa che sono risultati più aggressivi e incisivi, il necessario per portare a casa la vittoria di misura con il gol di Francisco Conceicao.

Un sviluppo prevedibile, che sorprende fino a un certo punto, se si dà un occhio alle distinte: la squadra di Simone Inzaghi, come evidenziato da Opta, ha schierato l'11 titolare con l'età media più alta in una gara contro i bianconeri in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (30 anni e 306 giorni). Al contrario, Thiago Motta ha puntato su una formazione con l'età media più bassa dal 1994/95 (25 anni e otto giorni).