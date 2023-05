C'è un rapporto complicato tra l'Inter e la Turchia e in particolare con Istanbul, sede della prossima finale di Champions League. La squadra nerazzurra ha giocato cinque volte in Turchia ottenendo un solo successo e senza mai vincere nelle ultime quattro. I due precedenti a Istanbul si sono conclusi con un pareggio a reti inviolate contro il Beşiktaş all'andata del primo turno di Coppa UEFA 1987/88 e una sfida vinta con un 3-1 complessivo e una sconfitta per 1-0 contro il Fenerbahçe nella fase a gironi di UEFA Champions League 2007/08. Dunque, i nerazzurri non hanno mai segnato a Istanbul.