Alla luce dell'assenza certa di Lautaro Martinez, a cui si aggiunge il pensiero fisso della semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona di martedì prossimo, Simone Inzaghi potrebbe decidere di schierare l'inedita coppia d'attacco formata da Marko Arnautovic e Joaquin Correa dal 1' in Inter-Verona. Scendendo in campo domani, l'austriaco raggiungerebbe le cento presenze in Serie A.