Mai dire X. L'Inter non pareggia in casa da 26 partite di campionato, con un bilancio di ventuno vittorie (en plein nelle ultime sei) e cinque sconfitte. L’ultima sfida dei nerazzurri finita in parità in campionato, a San Siro, risale al 19 marzo 2022, l'1-1 contro la Fiorentina.