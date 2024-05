L'annata eccezionale dell'Inter è descritta molto bene anche dai gol realizzati. Con i 5 al Frosinone, i nerazzurri hanno raggiunto il totale di 101 in stagione.

Quello di Marcus Thuram è stato l'86° gol dell'Inter in questa Serie A: l'ultima volta che i nerazzurri hanno realizzato più gol entro le prime 36 gare giocate in massima serie era il 1950/51 (101 in quel caso).

Peraltro, con il successo contro i ciociari, l'Inter ha raggiunto quota 4.600 punti nella Serie A a girone unico (dal 1929/30), diventando una delle due squadre in grado di tagliare questo traguardo nella storia.