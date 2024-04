Domenica a San Siro andrà in scena la sfida tra le due squadre che hanno registrato il maggior numero di clean sheet in questo campionato: Inter (19) e Torino (17).



Solo nel 1988/89 i nerazzurri hanno mantenuto più volte la porta inviolata in una singola stagione di Serie A TIM (20). Dall’altra parte soltanto tre volte i granata hanno fatto meglio (18 nel 1991/92, 18 nel 1979/80 e 19 nel 1976/77).

Inter (6) e Torino (7) sono anche le due squadre che hanno subito il minor numero di gol nel primo tempo in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei.