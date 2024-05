Fabio Cannavaro accoglie a braccia aperte il secondo pari consecutivo della sua gestione da allenatore dell'Udinese, sorridendo per l'1-1 acciuffato in pienissimo contro il Napoli grazie a un gol di Isaac Success: "Questo punto ha un sapore diverso rispetto a quello di Bologna, in più lo abbiamo ottenuto contro una grandissima squadra che a livello di giocatori è dietro solo all'Inter. E' una soddisfazione importante che ci deve servire per le prossime gare, la squadra è viva", ha commentato il capitano della Nazionale campione del mondo 2006 a DAZN.