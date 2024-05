Andrea Abodi, ministro dello sport, ha fissato per giovedì alle 15:30 l'incontro con i vertici di calcio, basket e CONI per discutere del progetto di istituzione della cosiddetta 'Agenzia per la vigilanza economica e finanziaria sulle società sportive professionistiche' che andrebbe a sostituirsi alla COVISOC.

All’incontro sono stati invitati i presidenti del Coni, della FIGC e della FIP, Giovanni Malagò, Gabriele Gravina e Gianni Petrucci, il presidente della Lega di Serie A, Lorenzo Casini, e tutte le componenti.