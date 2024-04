Anche contro il Torino è arrivato il clean sheet, il ventesimo in 34 giornate di campionato. Un dato di cui essere orgogliosi, soprattutto perché pone l'Inter in una posizione unica a livello europeo. Come evidenzia Opta, nessun club infatti ha più porte inviolate di reti subite nel proprio campionato. E l'Inter finora ha incassato appena 18 gol.