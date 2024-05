E sì che ormai abbiamo fatto l'abitudine a qualsiasi tipo di aberrazione, ma quello a cui stiamo assistendo da sabato sera è davvero qualcosa di vergognoso.

L'Inter, dopo aver umiliato le concorrenti, relegando Milan e Juve al ruolo di sparring-partner con distanze siderali, finisce ko a Reggio Emilia contro un Sassuolo tutt'altro che brillante. Ma succede, è il calcio. Una prestazione senza dubbio negativa quella dei nerazzurri, che in ogni caso hanno schiacciato l'avversario e provato almeno a non uscire battuti fino all'ultimo secondo. Tentativi andati a vuoto come spesso accadeva l'anno passato, nel campionato delle 12 sconfitte. Errori, distrazioni e pure un gol annullato per pochi centimetri a completare il quadro di una serata storta.

Ma evidentemente questo deve essere fino in fondo il campionato delle barbonate, tra teorie complottiste e retropensieri in libertà. Si sentiva urgente il bisogno dell'ultima chicca. E così anche Sassuolo-Inter 1-0 finisce nel calderone con l'accusa chiara: l'Inter ha "regalato" punti ai neroverdi. C'è pure chi blatera di un'Inter ora obbligata a ripetere il ko con Frosinone e Verona per non fare disparità. Rendiamoci conto...

Insomma, secondo questi signori - tanti purtroppo anche interisti o sedicenti tali - considerando che segnavi da mille partite consecutivamente e che non perdevi da ottocento match, allora era scontato continuare fino all'infinito con questo trend. Soprattutto, non esistono gli avversari: è l'Inter e solo l'Inter a decidere il risultato delle sue partite. Magari sono gli stessi che fino a poche settimane fa cianciavano di "Marotta League". Delle due, l'una: o si ha bisogno degli aiutini per vincere oppure si è talmente superiori da decidere in totale serentià pure quando e come perdere.

Per fortuna ancora ci sono signori come Claudio Ranieri: "Stupito dal successo del Sassuolo sull'InteR? No, ci sono squadre con l'acqua alla gola che danno tutto e altre che hanno lottato su più fronti per tutto l’anno e che ci sta sbaglino qualcosa durante una partita". Sipario.