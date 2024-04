In virtù della doppietta messa a segno contro il Torino, nella gara in cui l'Inter ha celebrato lo scudetto della seconda stella davanti a un San Siro tutto nerazzurro, Hakan Calhanoglu ha raggiunto quota 13 gol segnati in campionato. L’ultimo centrocampista che ha realizzato più reti con la maglia della Beneamata in una singola stagione di Serie A è stato Lothar Matthäus, 16, nel 1990/91. Lo evidenzia Opta.