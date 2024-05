Dopo la Lega Serie A, anche la FIGC prende posizione rispetto all'ipotesi del Governo di istituire una agenzia per la vigilanza economico-finanziaria dei club sportivi professionisti al posto della Covisoc.

"A seguito dell'incontro tra le componenti federali riunite a Roma presso la sede della Figc, nel quale è stata condivisa la contrarietà unanime al progetto di istituzione della cosiddetta 'Agenzia per la vigilanza economica e finanziaria sulle società sportive professionistiche', così come presentato nella bozza inviata lo scorso venerdì 3 maggio dal ministero per lo Sport, Gabriele Gravina chiederà al ministro Andrea Abodi di aprire un confronto urgente sul tema, assieme al presidente del Coni, Giovanni Malagò. Durante la riunione sono state evidenziate diverse criticità formali e sostanziali ed è stata manifesta sin da ora la massima disponibilità al confronto nel rispetto dell’autonomia dello sport”, si legge nella nota pubblicata dalla Federcalcio.

