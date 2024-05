Il Barcellona è conscio di dover sacrificare sull'altare del mercato un difensore centrale, e il principale indiziato per la partenza è il francese Jules Koundé, per il quale non mancano le pretendenti. Secondo il Mundo Deportivo, Koundé è molto apprezzato a livello internazionale, anche se non gioca nel suo ruolo abituale ma come terzino destro. Al già noto interesse di Chelsea, PSG e Manchester United, il quotidiano catalano aggiunge altre due potenziali interessate, ovvero Inter e Newcastle.

L'ex Siviglia ha un contratto con il Barça fino al 2027 e la sua intenzione è quella di restare al Camp Nou, ma non mancano le proposte di vari club arrivate sulla scrivania dei dirigenti Culé tramite intemediari.

