Con un numero sempre più alto di partite che si potranno giocare la prossima stagione (per l'Inter potrebbero essere addirittura 69 arrivando in fondo a tutte le competizioni) cresce la necessità di organizzarsi con una rosa ampia e all'altezza. Come scrive La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno bisogno di attrezzarsi per restare competitivi in A e tentare di ripetere la cavalcata europea dello scorso anno.

Simone Inzaghi lo ha detto dopo Reggio Emilia, va allargato il parco attaccanti. Per motivi di lista Uefa la quinta punta dovrà essere un giovane Primavera o comunque un ragazzo cresciuto nelle giovanili, ma l'allenatore si riferiva più che altro al valore delle alternative ai titolari. Nel prossimo vertice di mercato tra tecnico e dirigenza, non prima della prossima settimana, si discuterà della figura di Arnautovic, che ha deluso e con la quale cessione si può pensare di acquistare un nuovo attaccante. Cederlo, però, non sarà semplice per età e stipendio.

In sostanza l'Inter non ha budget per il "super-colpo". Piace Zirkzee, ma è inavvicinabile. Gudmundsson lo è solo organizzando un'operazione in prestito con riscatto tra dodici mesi come fatto con Frattesi. Piste alternative vere ad oggi non ce ne sono. Piace Ilenikhena ma c'è concorrenza. E si sta buttando un occhio ai possibili esuberi in Premier League.

Il tutto senza fretta. I nerazzurri aspetteranno soprattutto per capire, da Carboni a Dumfries fino a Satriano, da dove possono arrivare i soldi per il mercato. In ogni caso non sarà una rivoluzione, come è stato l'estate scorsa.