Come prevedibile, si è esaurita nel giro di poche ore la prevendita dei biglietti per la sfida di venerdì al Benito Stirpe tra Frosinone e Inter. Già ieri, tutti i tagliandi sono stati presi d'assalto con un tutto esaurito scritto in brevissimo tempo. Tutto pieno anche il settore ospiti occupato dai tifosi nerazzurri.