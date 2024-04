Il Torino evoca dolci ricordi per Alexis Sánchez. Quella granata è la squadra contro cui l'attaccante cileno ha preso parte a più gol con la maglia dell’Inter in Serie A: 6, frutto di 2 reti e 4 assist. Domenica Sanchez cercherà di sfruttare l'occasione per migliorare il suo personale score contro il Torino.