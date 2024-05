Giorno libero? Perché non trascorrerlo a Pergognaga, dove gustare le prelibatezze locali? Questa l'idea balenata nella testa di Alexis Sanchez, che ieri si è presentato nel ristorante 'Novecento', sito nella località mantovana. Per l'attaccante cileno la compagnia di alcuni amici residenti in zona e una foto ricordo con lo chef, tifoso interista, Davide Piva che inevitabilmente ha condiviso sui social il momento per lui significativo.