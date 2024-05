Joshua Zirkzee continua ad essere uno dei nomi più gettonati sul mercato. Come riporta il Corriere dello Sport anche oggi, in Italia gli hanno messo gli occhi addosso Juventus e Milan, ma anche l'Inter coi recenti elogi di Javier Zanetti. In Inghilerra è in pressing il Manchester United, ma non sarà facile strapparlo al Bologna, ancor meno nel caso in cui dovesse fare un grande Europeo con l'Olanda.

L'attaccante, va ricordato, ha un contratto fino a giugno 2026 coi felsinei e il Bayern Monaco vanta un diritto di recompra a 40 milioni di euro.