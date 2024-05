Simone Inzaghi si augura di vivere un'estate senza perdere pedine importanti. Della situazione nel mercato dell'Inter scrive oggi il Corriere dello Sport, secondo cui il tecnico ha aggiunto a questa speranza anche quella di aggiungere qualche pedina importante, con Gudmundsson in cima alla lista.

Al primo anno ha salutato Hakimi e Lukaku prima ancora di cominciare il campionato, al secondo ha perso Perisic, al terzo Onana, Brozovic, Skriniar, Dzeko e Lukaku. Ma ha comunque fatto risultato: sei trofei in tre anni. Merito del tecnico e della dirigenza, che ha allestito lo stesso una rosa competitiva. Guardando avanti, la volontà è vivere un'estate più tranquilla. Non servirà cedere per mettere a posto i conti ed è un buon punto di partenza, ma gli acquisti passeranno dalle cessioni. L'ago della bilancia potrebbe essere Valentin Carboni assieme agli esuberi.

Presi Taremi e Zielinski, la terza new entry potrebbe essere Bento come vice-Sommer. I dirigenti contano di avere già le risorse per coprire l'investimento. La vera partita si giocherà poi su Gudmundsson e magari su un difensore centrale.