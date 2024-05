Massimiliano Rea, agente del difensore del Boca Juniors Nicolas Valentini, in scadenza di contratto a dicembre con il club argentino, ha fatto chiarezza sulla situazione del suo assistito, parlando anche delle indiscrezioni che vorrebbero Inter e Lazio interessate al calciatore. Queste le sue dichiarazioni riportate da Planeta Boca Juniors: "Non riprenderemo i colloqui con il Boca Juniors per il rinnovo di Valentini. Al momento non ci sono trattative con Inter o Lazio".

